Nowy ukraiński kanał w tv. Pojawił się komunikat

- Chcemy wnieść swój wkład w pomoc uchodźcom najlepiej jak potrafimy. Odbywa się to poprzez bezpłatną i szeroką dystrybucję ukraińskiej stacji 1+1, dzięki czemu ludzie mają możliwość uzyskania informacji o tym, co dzieje się w ich kraju w ich ojczystym języku - powiedział Vít Vážan, dyrektor generalny ČRa. - Elastyczność naziemnej telewizji cyfrowej pozwala nam rozpocząć dystrybucję kanału 1+1. Transmisja będzie kontynuowana tak długo jak będzie to konieczne - dodał.