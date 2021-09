"Taniec z gwiazdami" to nie przelewki. Są pierwsze poważne kontuzje

W "Tańcu z gwiazdami" przeważnie oglądamy fragmenty, w których dana para przygotowuje się do swojego występu. Widać wtedy, jak mordercza jest to praca, by gwiazda pod skrzydłami swojego tancerza nauczyła się konkretnej choreografii. Codzienne treningi po kilka godzin potrafią dać się we znaki. Co jakiś czas do mediów przedzierają się informacje o kontuzjach uczestników.