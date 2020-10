Padło pytanie o rozstanie. Uczestnicy zdębieli. Zapadła żenująca cisza

Taniec z Gwiazdami - Sylwia Lipka i Rafał Maserak

Jako pierwsza na parkiecie pojawiła się Sylwia Lipka. W tym odcinku towarzyszył jej starszy brat Daniel, z którym zatańczyła sambę z elementami... hip-hopu. Wszystko szło zgodnie z planem. Do czasu. W pewnym momencie, gdy piosenkarka chciała zerwać z siebie spodnie, doszło do wpadki. Materiał zaczepił się o jej nogi i do końca występu plątał się, mocno ograniczając wokalistce ruchy. Mimo to Sylwia się nie poddała i zatańczyła do końca.