Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak rozstali się. Poruszający wpis tenisisty

Od dłuższego czasu mówiło się o problemach w związku Sylwii Madeńskiej i Mikołaja Jędruszczaka. Jak się okazuje, para ostatecznie zdecydowała się rozstać.

Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak poznali się w programie "Love Island", podczas którego zostali parą. Po zakończeniu show dostali propozycję udziału w "Tańcu z gwiazdami". Sylwia jest profesjonalną tancerką, Mikołaj figuruje w programie jako gwiazda. Pech chciał jednak, że w pewnym momencie przestało im układać się w życiu prywatnym. Na początku przestali ze sobą mieszkać, co zaczęło wzbudzać podejrzenia. W sobotę brutalna prawda wyszła na jaw.

Przez dłuższy czas Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak konsekwentnie zaprzeczali doniesieniom o kłopotach w ich relacji. Niestety z najnowszego wpisu w mediach społecznościowych mężczyzny wynika, że para przestała walczyć o swój związek i osobno rozpoczynają kolejny rozdział w swoim życiu.

"Jest to najtrudniejsza decyzja w moim życiu. Zgodna z moimi zasadami, honorem i wartościami jednak przeciwko moim uczuciom… Tak, Kocham Sylwię... i każdy zada sobie teraz pytanie : 'To co ty do ch..a piszesz za bzdury?!', ale pozwólcie, że wytłumaczę. Rozstaję się z Sylwią"- napisał na początku Jędruszczak.

ZOBACZ TAKŻE: Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak mają kryzys, ale muszą razem tańczyć

Mężczyzna nie zdradził jednak internautom dokładnych powodów rozstania.

"Mogę powiedzieć tylko, że od dłuższego czasu próbuję przeboleć pewien zaistniały jakiś czas temu fakt, którego nie jestem w stanie przełknąć. Zawsze powtarzałem Sylwii, że u mnie w życiu najważniejsze są zasady i to one są powodem tej decyzji. Długo się do tego zbierałem, dlatego tak cierpiałem i gotowało się we mnie każdego dnia, bo liczyłem, że uczucie, które w nas jest, to przezwycięży. Powtarzałem zawsze Sylwii 'miłość to nie wszystko' - nie wierzyła mi, myślała, że gadam bzdury" - wyznał tenisista.

Pomimo tak drastycznej decyzji wyznał miłość swojej byłej już partnerce.

"Uwierzcie mi, że płaczę, pisząc ten post, nigdy nie przypuszczałem, że to się wydarzy. Jakkolwiek tego nie zrozumiecie i za jakiego durnia będziecie mnie mieli to tak - Sylwia, Kocham Cię, ale nie mogę z Tobą dzielić życia, bo sam będę przez to cholernie cierpiał. Pomimo tego, że podejmuję decyzję o rozstaniu - bądź szczęśliwa, bo zasługujesz na to, jak mało kto. Dobranoc" - czytamy.