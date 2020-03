"Taniec z Gwiazdami": Paulina Sykut-Jeżyna zdradziła tajemnicę Rafała Maseraka

Rafał Maserak niedawno został ojcem, ale nie zamierzał zdradzać imienia swojej pociechy. Nie musiał. Zrobiła to za niego koleżanka z "Tańca z Gwiazdami". I to w programie na żywo.

Rafał Maserak to prawdziwy weteran "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Na koncie ma występ w 22 edycjach. W tej najnowszej partneruje youtuberce i wokalistce Sylwii Lipce. I choć występ pary spodobał się jurorom, tancerz nie zamierzał świętować sukcesu w gronie uczestników. Tuż po nagraniach chciał pojechać na porodówkę, gdzie przebywa jego narzeczona Małgorzata Lis i malutki synek.