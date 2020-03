"Taniec z Gwiazdami". Seksistowskie komentarze jury. Malitowski przeszedł samego siebie

W wiosennej edycji "Tańca z Gwiazdami" zobaczyliśmy kilka naprawdę niezłych i nieco gorszych występów. Usłyszeliśmy też kilka "błyskotliwych" uwag Michała Malitowskiego. Które nie powinny paść na wizji.

W piątek 6 marca na antenę wrócił "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". To już 11. edycja hitowego show Polsatu. W programie na parkiecie możemy podziwiać zmagania takich par, jak m.in. Julia Wieniawa i Stefano Terrazzino, Edyta Zając i Michał Bartkiewicz czy Mikołaj Jędruszczak i Sylwia Madeńska.