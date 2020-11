"Taniec z gwiazdami": Między Sylwią a Mikołajem bywało gorąco. Treningi kończyły się w sypialni

- Taniec może być sposobem na uwodzenie – przekonuje Sylwia w rozmowie z "Super Expressem". - Dużo par w "Tańcu z gwiazdami" było później partnerami w życiu, więc to doskonałe przykłady na to, że bliskość z drugą osobą, jej zapach i dotyk sprawiają, że w ludziach budzi się pożądanie i pragnienie drugiego człowieka, które często przenosi się do sypialni. Ja akurat nigdy nie byłam ze swoim partnerem tanecznym. Starałam się zawsze te sfery rozdzielać, bo wtedy spędza się z człowiekiem 24 godziny na dobę i w domu, i w pracy, a to może okazać się niezdrowe – dodaje w rozmowie.