Wieniawa ma rywalkę. Znów musiała oddać zwycięstwo

"Taniec z Gwiazdami" ruszył z kopyta. Za nami 3. odcinek, w który uczestnicy zatańczyli do popularnych piosenek z polskich filmów, m.in. "Szukaj mnie" z "Kogel Mogel 3", "Co ty tutaj robisz?" z "Kilera" czy "Dwa serduszka" z obrazu "Zimna wojna". Kto tym razem poradził sobie najlepiej, a kto musiał pożegnać się z marzeniami o Kryształowej Kuli? Przypomnijmy, że w poprzednim odcinku, z powodów zdrowotnych, program dobrowolnie opuścił Sylwester Wilk . Jego decyzja mocno zaskoczyła pozostałych uczestników. Wielu z nich nie mogło powstrzymać płaczu. A jak było w 3. odcinku? Kto ocierał łzy wzruszenia, a kto szczęścia?

Taniec z Gwiazdami - Bogdan Kalus i Lenka Kliment

Odcinek otworzył skoczny i energiczny quickstep Bogdana Kalusa i Lenki Kliment. Para zatańczyła do kultowej piosenki "Co ty tutaj robisz?" Elektrycznych Gitar i od pierwszych taktów rozgrzała widownię, która poderwała się z miejsc. Niestety, jurorzy tak dobrze się już nie bawili.

- Siary nie było. Obserwowałem cię od początku i miałeś zamknięte usta. Ale nie do końca tak było. Potem miałeś otwarte. Ale to miał być komediowy taniec i był - powiedział Andrzej Grabowski.

- Technika pozostawia wiele do życzenia. Ale było w tempie. A dla mężczyzn w naszym wieku to już sukces - dodał Michał Malitowski.

Aktor zdobył ostatecznie jedynie 17 punktów (na 30 możliwych), czyli dokładnie tyle samo co tydzień temu.

Taniec z Gwiazdami - Mikołaj Jędruszczak i Sylwia Madeńska

W studiu zrobiło się naprawdę gorąco, gdy na parkiecie pojawili się zwycięzcy "Love Island". Mikołaj Jędruszczak i Sylwia Madeńska zaprezentowali swoje umiejętności w gorącej sambie do piosenki "Porady na zdrady" z filmu o tym samym tytule. Cóż, z pewnością nie był to ich ulubiony występ. Tenista nie ustrzegł się błędów, co celnie wypunktowali eksperci.