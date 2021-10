"Taniec z gwiazdami": Finał należał do niej. Od Hani Żudziewicz trudno było oderwać wzrok

Hanna Żudziewicz to doświadczona tancerka, także już w "Tańcu z gwiazdami". Jak wspominał Krzysztof Ibisz w finale, była to ósma edycja, w której brała udział. Hania zdążyła zaskarbić w trakcie tych kilku serii dużą sympatię widzów. Imponuje nie tylko umiejętnościami, ale charyzmą i pogodnym usposobieniem – na parkiecie sama doskonale robi show, nie potrzebuje do tego gwiazdy u boku.