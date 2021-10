"Taniec z gwiazdami": Mróz i Żudziewicz wygrali. Zaczęli skakać z radości

Iwona Pavlovic niemal od początku 12. Edycji "Tańca z gwiazdami" powtarzała, iż marzy o tym, by tę serię wygrał najlepszy tancerz wśród celebrytów. Już od pierwszych chwil finału jurorzy nie mieli wątpliwości, że o kryształową kulę walczą odpowiednie osoby. – To zasłużony, sprawiedliwy finał – komentował na gorąco Michał Malitowski. Do tego iście gwiazdorski, bo uświetnili go swoimi występami Alicja Majewska, Kombi, Andrzej Piaseczny, Michał Szpak i Doda.