To będzie zacięty pojedynek! O wygranej wcale nie zdecyduje taniec

Nie wszystko jednak będzie zależało od tanecznych umiejętności finalistów i ocen jurorów. Najważniejsze są głosy widzów, a te w dużej mierze zależą od popularności i sympatii, jaką cieszą się zaproszone do programu gwiazdy. Czym zaskarbiła ją sobie Kajra, a czym Piotr Mróz? Choć łączy ich wyuczony zawód i z pewnością odkryty w programie dryg do tańca, finaliści 12. edycji to dwie różne osobowości, z zupełnie odmiennym wizerunkiem medialnym.