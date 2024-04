"Taniec z Gwiazdami". Dagmara zmiażdżona przez jurorów. "To już jest męczące"

"Taniec z Gwiazdami" - kto odpadł przed ćwierćfinałem?

Drugą rundę otworzyła Maffashion, która tym razem dostała perfekcyjną notę (40 punktów). Krzysztof Szczepaniak tańczący paso doble nie zachwycił jurorów tak jak poprzednio i zgarnął w sumie 30 punktów. Anita Sokołowska sprawdziła się w quickstepie dużo lepiej niż Dagmara (36 punktów), a Maciej Musiał za rumbę dostał aż 37 punktów. Drugą choreografię Roxie tańczyła do walca wiedeńskiego, usłyszała od Iwony Pavlocić, że jest "królową taneczną tej edycji" i zdobyła 39 punktów. Dagmara wylosowała na koniec broadway jazz i znowu została zmiażdżona przez jurorów (7 punktów). "Czarna Mamba" szydziła, że Dagmara zamiast do "Tańca z Gwiazdami" nadaje się do programu "Stanie z Gwiazdami".