Iwona Pavlowić zabrała głos w sprawie Kaźmierskiej. Nie kryła żalu

- Mam więc troszkę żal o to, że tak bardzo jedna osoba potrafiła tak zdominować i nie mówi się o tej pozostałej grupie osób, tylko właśnie o niej. Przez nią można nazwać tę edycję showmańską. Nie! To jest tylko ona. To jest półtorej minuty w trakcie tańca plus jeszcze rozmowa. A pozostałe pary moim zdaniem... niesamowity profesjonalizm w tym nieprofesjonalizmie - skwitowała Iwona Pavlović.