Tańce i różowy tort. "Sprawa dla reportera" stała się własną karykaturą

- Napisała do mnie z dna rozpaczy pani Teresa, zagrożona bezdomnością katechetka. Opisuje mi ukochanego męża, miłośnika egzotycznych przygód i podróży. Dziś zakochani po 30 latach walczą o willę z jacuzzi i dostęp do sypialni – zapowiedziała reportaż gospodyni programu Elżbieta Jaworowicz, po czym upomniała zaproszoną do studia panią Teresę, by nie płakała.