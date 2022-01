"Sprawa dla reportera". Seniorka handlowała nielegalną wódką z Bułgarii. Była zdziwiona, że ją zwolniono

Czy to najbardziej absurdalny program w polskiej telewizji? Wiele na to wskazuje. "Sprawa reportera" cieszy się ostatnio większą niż zwykle sławą, a to za sprawą wyjątkowo abstrakcyjnych sytuacji, które dzieją się w studiu TVP. Program przeżywa "nowe życie", a twórcy programu - na czele z Elżbietą Jaworowicz - przyciągają widzów coraz to bardziej zmyślnym montażem. Tylko w tym programie dramatyczne historie rodzin przeplata się np. fragmentami teledysków disco polo.