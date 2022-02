"Sprawa dla reportera" wspina się na wyżyny absurdu. Kobietę oskarżono o rzucanie klątw na męża

Sprawie "czarownicy", która uciekła od męża, poświęcono prawie cały program. Jaworowicz opowiedziała jeszcze o rodzinnej awanturze o spadek po dziadku. Zaprosiła do studia dwie kobiety, które są przekonane, że bezprawnie je odsunięto od spadku po zmarłym mężczyźnie. Jako dowód, że miały być godne jego "majątku", przedstawiały napisany przez jedną z nich list. Prawnicy zmieszali to z błotem. Panie natomiast w krzykach próbowały przekonać, że wolą dziadka było to, by to one były spadkobierczyniami. Znów z programu wybrzmiało, że to oskarżone o fałszerstwo kobiety są największymi ofiarami sytuacji.