Takiego wyznania się nie spodziewali. Powiedziała, jak została zdradzona

Netfliksowe "Too hot to handle" bije rekordy popularności i jest na drugim miejscu najchętniej oglądanych produkcji w Polsce. Show polega na tym, że uczestnicy, którzy na początku są przekonani, że przyjechali na rajską wyspę, by imprezować do białego rana i uprawiać niezobowiązujący seks z nowo poznanymi singlami, mają zakaz jakichkolwiek kontaktów seksualnych. "Eksperyment" polega na tym, by zmienili swoje podejście do związków.