Tak wygląda TVP Info po wyborach. Ogórek nie odpuszcza Tuskowi

Czy w TVP czuje się już wiatr zmian? Czy osoby wydające programy informacyjne i publicystyczne ustawiają się już w jego stronę? Czy osoby prowadzące, które swoimi twarzami firmowały propagandowe przekazy PiS z ostatnich kilku lat, zmieniają podejście? Żeby to sprawdzić, oglądaliśmy TVP Info we wtorek (17.10) od rana do popołudnia. Co można było tam zobaczyć?