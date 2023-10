Internauci miażdżą Magdalenę Ogórek pod jej postem. Wystarczył jeden komentarz

Wczoraj miało miejsce nie tylko głosowanie na posłów do sejmu i senatu, ale również referendum. Polegało ono na podzieleniu się swoją opinią na tematy zapisane na karcie do głosowania. Jeszcze przed wyborami powszechnie było wiadomo, czego one będą dotyczyły. Nie chcąc uczestniczyć w referendum, trzeba było oznajmić to komisji. Wówczas nie otrzymywało się dodatkowej karty do głosowania i tym samym nie liczyło się do frekwencji. Jeśli natomiast ktoś pobrał kartę, a nie oddał głosu, wówczas do frekwencji już się liczył.