Tak się chciała pozbyć Jakimowicza. "Miała nagrane ok. 40 moich rozmów"

- Usiedliśmy na spotkaniu w TAI i Agnieszka Oszczyk wygłosiła mowę, że od jutra nie chce ze mną prowadzić programu - mówi Jakimowicz. - Miała też dla wszystkich niespodziankę. Niespodzianką było to, że miała nagrane ok. 40 moich rozmów telefonicznych i to wyemitowała dyrekcji.