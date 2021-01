Urocza zabawa Gessler z wnuczką. Fani zwrócili uwagę na jedną rzecz

W październiku ubiegłego roku na świecie pojawiła się Nena, córka Lary Gessler i Piotra Szeląga. Dziewczynka od razu rzuciła na kolana nie tylko rodziców, ale i babcię, którą za sprawą Neny Magda Gessler została po raz pierwszy. Autorka słynnych "Kuchennych rewolucji" wyznała niedawno w programie "Dzień Dobry TVN", że nie lubi samego słowa "babcia", które źle jej się kojarzy i nie odzwierciedla jej natury. - Słowo "babcia" to takie skapcianienie. To tak, jakby komuś dołożyć szpilę - stwierdziła Magda Gessler, która chętniej określa się hiszpańskim odpowiednikiem "abuela" lub angielskim "grandmother". Znana restauratorka nie ma jednak żadnych zastrzeżeń co do swojej nowej roli, w której chętnie i wspaniale się odnajduje.