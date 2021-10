Ta wojna nie ma końca. Mikołaj z "Love Island" wydał kolejne oświadczenie

A miało być tak pięknie. Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak poznali się na planie 1. polskiej edycji "Love Island". Choć nie od razu między nimi zaiskrzyło, wygrali program i zyskali status "ulubionej pary telewidzów". Później historia tych dwojga potoczyła się lawinowo. Wspólne wywiady o wielkiej miłości, pląsy w "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", aż wreszcie... huczne rozstanie. I gdy fani pogodzili się z tym, że Sysia i Miki (jak nazywano ich w "Love Island") żyją osobno, oni w tajemnicy przed wszystkimi znów zostali parą. Aby jeszcze bardziej scementować swój związek, zakochani kupili psa. I to właśnie owy czworonóg, po kolejnym rozstaniu kochanków, stał się powodem do awantury, która trwa do dziś.