Szykują się wielkie zmiany w TVP. Mniej reklam, kanałów i brak abonamentu

Zdrojewski zwracał uwagę, że takie opłaty obowiązują w innych krajach Europy. Przy tym wariancie miałyby obowiązywać wszystkie dotychczasowe ulgi dla inwalidów, kombatantów itd. Ale także dla młodych do 26. roku życia. Co znamienne, z uiszczania takiej opłaty mogłyby zrezygnować osoby, które posiadają telewizor, radioodbiornik czy smartfona, ale nie korzystają z treści udostępnianych w mediach publicznych. - Taka osoba będzie mogła złożyć deklarację, ale to oznacza, że od razu poddaje się ewentualnej kontroli - zwrócił uwagę polityk.