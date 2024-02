TVP ma poważne problemy finansowe. Mnożą się nieopłacone faktury

Wszystko to jest pokłosiem rewolucyjnych zmian, które 20 grudnia 2023 r. zaczął wprowadzać Bartłomiej Sienkiewicz. Kiedy przejęcie spółek medialnych przez nowych prezesów nie udało się tak, jak to zaplanował, minister kultury i dziedzictwa narodowego postawił TVP w stan likwidacji. Daniel Gorgosz jako likwidator TVP złożył przedsądowe wezwanie do zapłaty 38,8 mln zł z tzw. prognozy abonamentowej, ale zdominowana przez ludzi PiS Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie zamierza ulegać.