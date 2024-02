Tomasz Marzec zwolnił się z TVP po tygodniu. "Inaczej to sobie wyobrażałem"

To była najkrótsza kariera w "nowym" TVP - Tomasz Marzec ledwo trafił do redakcji flagowego programu informacyjnego "19:30", a już z niej odszedł. Od jego zatrudnienia do zwolnienia minął ledwie tydzień. Dziś w Wirtualnej Polsce uchyla rąbka tajemnicy, czemu podjął taką decyzję.