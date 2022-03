Szwedzkie pożądanie. "Lust" może być hitem HBO Max. Jest jednak jedno "ale"

Sporo w tej opowieści luzu i zabawy, ale też prawdziwej kobiecej siły i zanurzenia w codzienności. Twórcy nie podchodzą całkiem serio do swoich bohaterów, puszczają oko do widza i momentami kreślą sytuacje grubą kreską. W ich rzeczywistości mężczyźni to smutni, sfrustrowani skupieni na sobie samce, którym seks po prostu wyparował już z głowy.