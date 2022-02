HBO Max niedługo w Polsce. Nowa platforma rzuci wyzwanie Netfliksowi

Polski oddział HBO zapowiedział, że dotychczasowi abonenci HBO GO zostaną automatycznie przeniesieni do nowej usługi. Dotychczasowa miesięczna opłata ma się zwiększyć z 24,99 zł miesięcznie na 29,99 zł. Ale jest też dobra znakomita wiadomość – przy starcie HBO Max (do 31 marca) będzie obowiązywać oferta specjalna dla nowych użytkowników i abonentów HBO GO, w ramach której otrzymamy na zawsze zniżkę 33 proc. od miesięcznej ceny.