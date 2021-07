Szokujące słowa gwiazdora TVN. "Ile siedzi we mnie bólu, to tylko ja wiem"

- To, że się uśmiecham, jak jestem na nagraniach, to jak was spotkałem… cieszyłem się, ale przy tym, ile siedzi we mnie bólu wewnątrz, to tylko ja wiem. Wiedzą to jeszcze moi ludzie, bo potrafię się do nich rozpłakać i powiedzieć: "Ja już więcej nie dam rady tego robić". A jeśli chodzi o kieszenie? Puste, jak cholera - mówi z rozbrajającą szczerością Polan.