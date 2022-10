Szokujące nagranie. Wtedy Zełenski i pupil Putina nie zachowywali się jak wrogowie

Władimir Sołowjow to przyjaciel Putina, który dorobił się na fortuny na powiązaniach z Kremlem. Jego programy w państwowej telewizji i radiu to seanse nienawiści, gdzie zarówno on, jak i zaproszeniu "eksperci" nawołują do ludobójstwa na Ukrainie, atakowania obiektów cywilnych, a także fantazjują na temat wojny z NATO czy użycia broni atomowej.