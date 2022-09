Szokująca eliminacja w "Hotelu Paradise". Niespodziewanie odpadła faworytka widzów

I to właśnie z tej grupy reszta domowników musiała wybrać osobę, która jeszcze tego wieczoru opuściła hotel. Niestety, to nie był wieczór uwielbianej przez widzów Szahiry. To właśnie blondwłosa piękność musiała spakować walizki i opuścić show. Nie zabrakło łez wśród reszty uczestników. Nie powinno to dziwić - Szahira w programie była od samego początku i zjednała sobie dużą część sprzymierzeńców, szczególnie wśród damskiej części domowników.