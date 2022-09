Obecnie szuka miłości w "Hotelu Paradise". Była już gwiazdą innego show

- Jestem wygadana, mam poczucie humoru, bardzo duży dystans do siebie, nigdy nie przejmuję się opinią innych, jestem spontaniczna, mam poczucie własnej wartości, co za tym idzie nie jestem zbyt skromna - tak opisywała siebie 24-latka tuż przed poznaniem reszty uczestników, z którymi będzie walczyć o dojście do finału.