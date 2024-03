"Szogun" zachwycił widzów. Twórcy są pytani o kontynuację

Showrunner Justin Marks w rozmowie z The Direct został zapytany o ewentualny drugi sezon "Szoguna", który okazał się ogromnym hitem. - Właściwie opowiedzieliśmy całą fabułę książki. Dotarliśmy do końca. Liczę, że czytelnicy dostrzegą, że jest to dokładnie zakończenie powieści. Jesteśmy tym podekscytowani, ponieważ finał napisany przez Jamesa Clavella zaskakuje i jest piękny w swojej dwuznaczności - powiedział Marks.