"Szogun" zaskoczeniem roku? "Epicki", "brutalny". Recenzenci pieją z zachwytu

"Szogun" będzie wielkim hitem?

Porównaniem do superprodukcji HBO rzuca m.in. recenzent "The Independent", wskazując, że "Szogun", podobnie jak "Gra o tron", zawiera wiele scen seksu i przemocy. Przede wszystkim punktuje to, że serial pochłonął masę pieniędzy, co przekłada się na spektakularne obrazki na ekranie. Krytyk "Daily Beast" idzie nawet dalej i uważa, że "Szogun" jest najbardziej epickim serialem od czasów "Gry o tron", gdzie "każdy kadr, szczegół i element fabuły dostaje wizjonerską uwagę, na jaką zasługuje".