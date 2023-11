"Szogun" powraca w wielkim stylu. Jest pierwszy zwiastun

Do sieci trafił pierwszy zwiastun miniserialu "Szogun" ("Shōgun") kręcony dla stacji FX. O produkcji po raz pierwszy usłyszeliśmy już w 2018 r. i choć od tamtego czasu twórcy nie byli wylewni w kwestii ujawniania nowych informacji, to wygląda na to, że szykuje się hit.