Shimada Yoko nie żyje. Miała 69 lat

Kariera Yoko po "Szogunie" nie wyglądała już tak dobrze. Za to aktorka wywołała po drodze kilka skandali. W 1988 r. wdała się w romans z japońskim muzykiem, Uchidą Yuyą, który był żonaty. Zaczęła nadużywać alkoholu, popadła w długi. By je spłacić, w 1992 r. wzięła udział w rozbieranej sesji zdjęciowej, która ukazała się jako album. Choć pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę, bo album świetnie się sprzedał, to jednak reputacja Yoko była bezpowrotnie zniszczona.