"Szkoła dla elity 4" pełna seksu. Fani wcale nie są zachwyceni

Czwarty sezon hitowego hiszpańskiego serialu Netfliksa "Szkoła dla elity", choć pojawił się na platformie dopiero kilka dni temu, już wzbudza ogromne kontrowersje. Wszystko za sprawą licznych i zupełnie nieocenzurowanych scen seksu, których do tej pory, bądź co bądź w serialu o i dla młodzieży licealnej nie oglądaliśmy aż tak wiele. Nie wszystkim się to spodobało.