"Szkło kontaktowe" znów kpi z rzecznika PiS. Przypomniano kolejną prognozę pogody Rafała Bochenka

Rafał Bochenek to 37-letni polityk Prawa i Sprawiedliwości, poseł na Sejm i rzecznik - dawniej premier Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego, a dziś swojej partii. Karierę w polityce zaczął dość wcześnie. Mając 20 lat, został radnym Wieliczki z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Działalność samorządową łączył ze studiami na wydziale prawa na Uniwersytecie Jagielońskim. Jednak nie tylko do polityki mocniej biło mu serce. Bochenka ciągnęło także do mikrofonu i występów przed kamerą.