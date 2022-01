Szczyt manipulacji "Wiadomości" TVP. Dali ten sam pasek i zupełnie inny przekaz

Tradycyjnie przypomniano słowa Tuska, który mówił, że "gdyby istniał guzik do obniżania cen, to on by go ciągle wciskał". Widzowie TVP po raz kolejny zobaczyli też nagranie z 2015 r. z Jackiem Rostowskim (ówczesny minister finansów) i jego słynne: "Pieniędzy po prostu nie ma i nie będzie". Dostało się też Leszkowi Balcerowiczowi, gdy zestawiono jego wizerunek z wypowiedziami biednych Polaków z lat 90.