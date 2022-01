"Wiadomości" TVP chwalą walkę z inflacją. W wykresie CBOS pominęły jeden szczegół

W czwartkowym (27.01) wydaniu głównym "Wiadomości" redakcja poświęciła kilka materiałów na to, by pokazać widzom, jak rząd skutecznie dba o dobrobyt Polaków. W jednym reportażu aż trzy razy padło stwierdzenie, że rząd szykuje się do wprowadzenia "drugiej już tarczy antyinflacyjnej". Pojawił się też ciekawy wykres, który w oryginalnej wersji CBOS-u prezentował się nieco inaczej.