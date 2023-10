Szczere wyznanie Karoliny na temat udziału w "Love Island"

Kiedy uczestnicy wrócili do Polski, rozpoczęła się fala zaskakujących wyznań. Światło dzienne ujrzały niepokojące informacje. O co dokładnie chodzi? Jaqueline opowiedziała o rozstaniu z Bartkiem spowodowanym zdradą. W sprawę zamieszana jest Karolina, bowiem to z nią chłopak miał dopuścić się haniebnego czynu. Na odpowiedź ze strony obojga nie trzeba było długo czekać.