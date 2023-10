Wyznała mu miłość w programie. Reakcja chłopaka oburzyła fanów

Fani piszą: "I on bez słowa", "Laurka jest taka dziewczęca i niewinna, mam nadzieję, że Armin jej nie skrzywdzi", "Przecież on jest tak zmęczony nią, że to się przykro ogląda. Laura zapatrzona jak w obrazek". Nie brakuje też osób, które kibicują parze: "Armin boi się emocji. Widać, że zatkało go i prawie się popłakał. No to nie może być udawane. Nie może!", "Armin chyba pierwszy raz przeżywa takie emocje".