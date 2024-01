Szarpanina pod budynkiem TVP. Pereira nie zdołał wejść na Woronicza

Szarpanina pod budynkiem TVP. Pereira nie zdołał wejść

Sprawę błyskawicznie podłapały prawicowe media: "Pereira popychany pod siedzibą TVP. Nie wpuścili go" - donosiło m.in. "Do Rzeczy". "To są standardy koalicji Tuska? Samuel Pereira zaatakowany przy próbie wejścia do budynku TVP! Został wypchnięty" - pisał portal wPolityce.pl.