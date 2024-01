Była gwiazda TVP o wywiadzie. Zwrócił uwagę na Werner

Były szef TVP Info Samuel Pereira z uwagą śledził wywiad z premierem. W mediach społecznościowych publikował swoje uwagi. "Premier mówi dziś o wspólnym z prezydentem pisaniu ustawy medialnej. Jest to zwyczajnie bezczelne, biorąc pod uwagę, że mówi to polityk, który po dojściu do władzy siłowo przejął media publiczne, a kiwa mu wsadzony do TVP przez podwładnych Tuska - Marek Czyż" – czytamy w jego wpisie na platformie X.