Wielki finał "Szansy na sukces". Wiemy, kto wystąpi podczas festiwalu w Opolu!

W pierwszym etapie zawodnicy stanęli na scenie w duetach, tercetach i kwartetach z zaproszonymi do studia gwiazdami polskiej muzyki. Do drugiego etapu przeszły jedynie trzy najlepsze osoby: Julia Bojur, Sylwia Frączek i Tomasz Jarosz. Pierwsza wokalista zaśpiewała "Opowiadaj mi tak" Zbigniewa Wodeckiego, jej konkurentka wylosowała "Wolę ciebie wolność" zespołu Enej, a ostatni uczestnik wykonał "Póki na to czas" De Mono.