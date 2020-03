"Szansa na sukces. Eurowizja 2020": Finaliści programu. Kto będzie reprezentował Polskę?

Już w niedzielę, 23 lutego, odbędzie się długo wyczekiwany finał programu "Szansa na sukces. Eurowizja 2020". Zwycięzca będzie reprezentował Polskę w Rotterdamie. Kim są finaliści?

Finał programu " Szansa na sukces. Eurowizja 2020 " zbliża się wielkimi krokami. Już w niedzielę, 23 lutego, finaliści będą walczyć o bilet do Rotterdamu. Zwycięzca, który pojedzie na konkurs główny do Holandii , zostanie wyłoniony na podstawie głosów widzów i jury. Wśród laureatów znajdują się: Kasia Dereń, Alicja Szemplińska i Albert Černý.

"Szansa na sukces. Eurowizja 2020". Kim jest Albert Černý?

Albert Černý to pochodzący z Czech wokalista i gitarzysta . Po raz pierwszy dał się poznać szerszej publiczności, gdy w wieku 15 lat wykonał cover do utworu “The Scientist” Coldplay. Już po niespełna dobie otrzymał propozycję nagrania debiutanckiej płyty. Album zdobył nagrodę Anděl, która jest czeskim odpowiednikiem Grammy.

W 2013 r. Albert Černý powołał grupę Lake Malawi, która występowała przed takimi zespołami jak np. Thirty Seconds To Mars. W 2015 r. zagrali na festiwalu The Great Espace, a w 2019 r. reprezentowali Czechy podczas Eurowizji.

"Szansa na sukces. Eurowizja 2020". Kim jest Alicja Szemplińska?

Alicja Szemplińska jest 17-letnią wokalistką podchodząca z Ciechanowa. Dotarła do finału 10. edycji "The Voice Of Poland", gdzie ostatecznie udało się jej zwyciężyć. W 2016 r. wzięła również udział w autorskim projekcie TVP zatytułowanym "Hit, Hit, Hurra!", który również wygrała.