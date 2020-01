Eurowizja 2020: Zwycięzca "Szansy na sukces" będzie reprezentował Polskę. Jest decyzja TVP

Telewizja Polska ostatecznie zdecydowała, że triumfator programu "Szansa na sukces" będzie reprezentował Polskę podczas tegorocznego konkursu Eurowizji w Rotterdamie. To pierwszy raz w historii, kiedy muzyczne show TVP wybierze reprezentanta na dorosłą Eurowizję.

- Festiwal w Opolu dowiódł, jaką siłę w kreacji i promocji talentów ma "Szansa na sukces", który się potem przekłada na sukces sceniczny tych artystów. To 2 uczestników z tego właśnie programu (Aleksandra Nykiel i Sargis Davtyan) zostało laureatami koncertu "Debiuty". Co ciekawe, "Premiery" wygrało z kolei 2 uczestników "The Voice of Poland" (Marcin Sójka i Ania Karwan). To pokazuje siłę nie tylko "Szansy na sukces", ale i ogólnie Telewizji Polskiej w kreacji i promocji piosenki wśród debiutantów - mówił prezes Jacek Kurski w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl.