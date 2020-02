"Szansa na sukces. Eurowizja 2020": Znamy trzeciego finalistę. Ma doświadczenie w konkursie Eurowizji

Poznaliśmy 3. finalistę programu "Eurowizja 2020. Szansa na sukces", który powalczy o wyjazd do Rotterdamu, aby reprezentować Polskę na głównym konkursie. W ostatnim odcinku eliminacyjnym najlepszy okazał się Czech Albert Černý.

Czech Albert Černý powalczy w finale "Szansy na sukces" o wyjazd na Eurowizję jako reprezentant Polski (East News)

W 3. odcinku eliminacyjnym programu "Szansa na sukces. Eurowizja 2020" uczestnicy śpiewali hity brytyjskiego zespołu The Beatles. O miejsce w finale muzycznego show TVP walczyli Marek Kaliszuk, Nick Sinckler, Basia Giewont, Albert Černý, Norbert Legieć, Marzena Ryt i Adrian Makar.

Jury w składzie Michał Szpak, Cleo i Gromee wyróżniło dwoje uczestników - Basię Giewont i Nicka Sincklera. Triumfatorem został Albert Černý, który zaśpiewał piosenkę "Please Please Me".

Tym samym Czech dołączy do wąskiego grona finalistów, w którym są zwyciężczynie poprzednich dwóch odcinków eliminacyjnych - Kasia Dereń i Alicja Szemplińska, która wygrała też ostatnią edycję "The Voice of Poland".

Co ciekawe, Černý występował już raz na scenie Eurowizji. W 2019 r. był w Tel Awiwie z zespołem Lake Malawi, by zaśpiewać przed publicznością utwór "Friend of a Friend". Kapela zajęła 11. miejsce w finale. W tym samym roku Czech walczył o Bursztynowego Słowika podczas Top of the Top Sopot Festival.