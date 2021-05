Syn Krzysztofa Krawczyka starał się o alimenty. "Cały spadek dostanie wdowa"

Co ciekawe, w 2011 r. Krzysztof i Ewa mieli spisać wspólny testament, który dzielił ich majątek po połowie. Jedna część miała trafić do brata Andrzeja (zmarł 7 maja 2021 r.) i syna Krzysztofa. Druga połowa do szwagierki Krawczyka i jej trzech córek, które formalnie zostały adoptowane i były utrzymywane przez gwiazdora.