Syn gwiazdy Netfliksa z 10 zarzutami. Jest oskarżony o posiadanie dziecięcej pornografii

Dużo wątpliwości budziły także wypowiedzi Aldamy dotyczące tych wszystkich sądowych spraw. Zarzucano jej, że m.in. jednoznacznie i ostro nie potępia zachowania Jerry'ego Harrisa, ale też to, że dbanie o dobro członków drużyny z Navarro jest tylko fasadą, zachowaniem pod publikę. Aldama w rozmowie z Ellen DeGeneres mówiła o sprawie Harrisa: "Jako rodzic, mam złamane serce, myśląc o wszystkich, których dotknęła ta sprawa. To było dla nas ogromne wyzwanie, z którym musieliśmy się zmierzyć. Staramy się zachowywać mentalnie dobre nastawienie, by to przetrwać".