Gwiazda serialu "Cheer" ukrywała molestowanie. "Nie róbmy z tego wielkiej sprawy"

Dodajmy, że nie jest to pierwsza to afera związana z tym serialm. Jerry Harris, gwiazda pierwszego sezonu, był oskarżany o molestowanie seksualne nieletnich chłopców i wykorzystywanie fizyczne. Do sądu wpłynął już pozew, w którym mowa jest o dwóch ofiarach - 13- i 15-letnich chłopcach. Harris miał "wykorzystywać swoją popularność i sławę wśród młodych atletów" przed nagraniami do serii dokumentalnej, w trakcie prac nad "Cheer", a także potem po publikacji na Netfliksie.